Общество 21.04.2025 в 10:40

Предпринимателей Улан-Удэ призывали не забыть украсить свои точки ко Дню Победы

Для проверки в городе будут проводиться рейды
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Текст: Петр Санжиев
Предпринимателей Улан-Удэ призывали не забыть украсить свои точки ко Дню Победы
Фото: архив «Номер один»
За десять дней до наступления 9 мая предприниматели Улан-Удэ обязаны празднично украсить фасады тех мест, где они ведут свою деятельность. Тех, кто проигнорирует украшение, ждет наказание, предупредили в мэрии города.

Со своей стороны муниципалитет тоже украшает общественные места. Праздничные плакаты займут десятки уличных рекламных щитов, задействуют шесть видео-экранов, на трех путепроводах тоже появятся поздравления. На здании мэрии уже давно вывешен огромный баннер. По городу обустроят многочисленные панно с портретами Героев Великой Отечественной войны и спецоперации, декоративные, а также фланговые конструкции, стелы, появятся семь фотозон. За счет экономии по итогам торгов флагами украсят композицию «Беркут».

В год юбилея Победы украсят парки, скверы, площади бурятской столицы. Праздничный вид приобретут здания школ, детсадов и других соцучреждений.
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