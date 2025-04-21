Предпринимателей Улан-Удэ призывали не забыть украсить свои точки ко Дню Победы

За десять дней до наступления 9 мая предприниматели Улан-Удэ обязаны празднично украсить фасады тех мест, где они ведут свою деятельность. Тех, кто проигнорирует украшение, ждет наказание, предупредили в мэрии города.Со своей стороны муниципалитет тоже украшает общественные места. Праздничные плакаты займут десятки уличных рекламных щитов, задействуют шесть видео-экранов, на трех путепроводах тоже появятся поздравления. На здании мэрии уже давно вывешен огромный баннер. По городу обустроят многочисленные панно с портретами Героев Великой Отечественной войны и спецоперации, декоративные, а также фланговые конструкции, стелы, появятся семь фотозон. За счет экономии по итогам торгов флагами украсят композицию «Беркут».В год юбилея Победы украсят парки, скверы, площади бурятской столицы. Праздничный вид приобретут здания школ, детсадов и других соцучреждений.