Дороги Улан-Удэ «вспучило» из-за большого влагонасыщения

В мэрии Улан-Удэ отмечают, что в прошедший холодный сезон года в городе снега выпало в полтора раза больше, чем обычно. Поэтому дороги «пучит» из-за влаги больше обычного. Для устранения дефектов ямочного характера в городе сформировано три бригады, которые начали данный ямочный ремонт. На первом этапе используется метод холодного асфальта. Главная причина - низкая температура воздуха, поверхности дороги. После установления нормальной теплой погоды, ремонтники начнут использовать метод горячего асфальта, а также струйно-инъекционный метод заделывания трещин на проезжей части. Три бригады могут в смену укладывать 800 кв. метров.

Первоочередной задачей видится ямочный ремонт в центральной части Улан-Удэ, где намечены праздничные мероприятия в День Победы. Улучшат ул. Ербанова, Сухэ-Батора, Ленина, Балтахинова. Также планируются антиямочные работы на проспектах Строителей и 50-летия Октября, улицах Боевой, Терешковой, Бабушкина, Революции 1905 года, Лимонова, Ботанической.

Сколько точно средств будет выделено на ямочный ремонт-2025 пока неизвестно. Но в прошлом году выделяли 25,5 млн рублей. Традиционно, работу проводят на важных магистральных улицах. В мэрии заверили, что график работ уже составлен. Также муниципалитет завершил проверку состояния дорог, находящихся на гарантийном сроке.

Фото: Номер один