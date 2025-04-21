Общество 21.04.2025 в 11:20

В Закаменском районе капитально ремонтируют мост

Его откроют уже в этом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе капитально ремонтируют мост

В Закаменском районе капитально ремонтируют мост через реку Джида в селе Михайловка.

- На сегодня полностью завершены работы на 7 опорах из 13, остальные опоры находятся на завершающей стадии готовности. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году, - сообщили в минтрансе Бурятии.

- Строительная готовность объекта составляет 45%, риски несдачи объекта в срок отсутствуют, необходимые строительные материалы закуплены на 90%, осуществляется доставка балок пролетного строения на строительную площадку, параллельно на базе в г. Закаменск идет работа по изготовлению перильных ограждений, - рассказал главный инженер подрядной организации, Игорь Бакшеев.

В стройке задействовано 21 квалифицированный специалист и 9 единиц специализированной техники.

Ремонт проводится благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

 

Фото: минтранс РБ

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