В Закаменском районе капитально ремонтируют мост через реку Джида в селе Михайловка.

- На сегодня полностью завершены работы на 7 опорах из 13, остальные опоры находятся на завершающей стадии готовности. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году, - сообщили в минтрансе Бурятии.

- Строительная готовность объекта составляет 45%, риски несдачи объекта в срок отсутствуют, необходимые строительные материалы закуплены на 90%, осуществляется доставка балок пролетного строения на строительную площадку, параллельно на базе в г. Закаменск идет работа по изготовлению перильных ограждений, - рассказал главный инженер подрядной организации, Игорь Бакшеев.

В стройке задействовано 21 квалифицированный специалист и 9 единиц специализированной техники.

Ремонт проводится благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: минтранс РБ