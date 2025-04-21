На самой высокой горе Бурятии пройдет «Бессмертный полк»

Любители и профессионалы альпинистского дела соберутся в восточно-саянских горах Бурятии на Всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Он пройдет уже в 15-й раз, а его центральным событием станет скоростное восхождение на одноименную гору.Восхождение разделено на две части. Профессионалы покажут себя на соревновании «Вертикальный километр», а любители - на «Кубке Победы». Подъем будет в районе реки Мугувек. Любители поднимутся до озера Эхой, это дистанция 5 км. А у профи маршрут - еще на пару километров выше.Как отмечают в Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим», намечается участие 20 профессионалов, но для любителей мест больше - 80. С этих 100 человек предусмотрен символический взнос.Организаторы также анонсируют проведение в рамках фестиваля патриотической акции «Бессмертный полк». Ее участники совершат восхождение, имея при себе портреты своих предков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, были тружениками тыла. В акции ожидается участие примерно 160 альпинистов. Тут взносов нет.В федерации подчеркивают, что хоть маршрут на Мунку-Сардык является не самым сложным, это все же горы и здесь надо быть подготовленным человеком. Да и жить предстоит в палатках. Поэтому организаторы установили возрастное ограничение – принять участие в мероприятии можно только с 18 лет.Еще на фестивале ожидаются сотни самостоятельных горных туристов. Гора находится в погранзоне, поэтому потенциальные участники должны заранее оформить пропуск в ФСБ.Отличившихся альпинистов планируется наградить на торжественной церемонии. Состоится интересный вечер военных песен, а также показ фильмов. Для этого намечается установить белый экран и подать на него изображение.В мае федерация планирует завершить реализацию 4-миллионного федерального гранта. В его рамках для удобства туристов на Мунку-Сардыке появились информационные щиты, указатели, знаки навигации, обустроены места под костры, настилы под палатки, туалеты. В том числе, туристам сообщат телефоны и частоты спасателей. Детали того, как регистрироваться на те части фестиваля, где нужна регистрация, можно узнать в Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии.Мунку-Сардык - самая высокая точка Бурятии. Кстати, с его вершины на высоте 3491 метра виден монгольский Хубсугул.Возрастное ограничение фестиваля: 18+