В Бурятии главврача «инфекционки» наградили медалью

18 апреля министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова вручила главврачу Республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой медаль «За заслуги перед здравоохранением РБ» 1-й степени. Награждение приурочили к юбилею главврача.Как рассказали в Минздраве Бурятии, Татьяна Сымбелова — отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РБ, большой профессионал, опытный организатор, наставник и учитель для молодых специалистов. Она возглавляет инфекционную больницу уже 22 года.«Во время пандемии коронавирусной инфекции больница была основным стационаром для лечения больных COVID-19 и оказывала медицинскую помощь больным с самыми тяжелыми формами болезни со всех районов республики. Коллектив под руководством главного врача стойко и мужественно прошел все тяготы того времени с самого начала пандемии. В 2020 году Татьяне Сымбеловой вручили Почетную грамоту президента РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — отметила Евгения Лудупова.