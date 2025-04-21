Общество 21.04.2025 в 12:20

Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы

Принять участие можно 25 апреля в 15.00 в филиале фонда «Защитники Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы

Жителей Бурятии приглашают написать «Диктант Победы» (возрастное ограничение 6+). Крупная международная патриотическая акция проводится в честь 80-летия Великой Победы. Принять участие можно 25 апреля в 15.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61а.

Эта акция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединит людей разных возрастов и профессий в стремлении продемонстрировать свои знания о героическом прошлом нашей страны.

- Приглашаем ветеранов СВО и членов семей Героев принять участие в акции 25 апреля 2025 года в 15:00 часов в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия, - сообщили организаторы акции.

Записаться на диктант можно по телефону 83012379995.

Количество мест ограничено. Желающие из других муниципалитетов могут принять участие, выбрав площадку на сайте организаторов: https://диктантпобеды.рф/region/03.

Для подготовки к Диктанту можно использовать тренировочные тесты на сайте диктантпобеды.рф в разделе «Тесты».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

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80-летие ВОВ

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