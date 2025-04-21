Осужденных в Бурятии научили шить мягкие игрушки. Им показали, как из простых подручных средств можно сшить оригинальный подарок. Мастер-класс по созданию мягких игрушек провела для осужденных женщин начальник отряда ИК-7 УФСИН России по Бурятии Ирина Трифонова.

- В ходе занятия участникам мастер-класса показали, как из простых материалов - обрезков ткани, ниток и иглы - можно изготовить красивый и душевный подарок для ребенка или взрослого. Женщины с большим интересом осваивали новое для себя ремесло, старательно повторяли каждый этап работы и задавали вопросы, чтобы лучше понять технику изготовления, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Подобные мастер-классы способствуют не только развитию творческих способностей осужденных, но и помогают им с пользой провести свободное время.

- В колонии уделяется особое внимание организации досуга женщин, отбывающих наказание. Под руководством сотрудников воспитательного отдела в учреждении работают различные кружки, где осужденные могут заниматься рукоделием, музыкой, спортом, танцами и даже актерским мастерством, - добавили в пресс-службе.

Фото: УФСИН России по РБ