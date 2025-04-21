Общество 21.04.2025 в 16:44

Жители Бурятии могут стать участниками Литературного марафона «Эхо победы»

Для этого нужно прочитать отрывок из произведения о Великой Отечественной войне
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут стать участниками Литературного марафона «Эхо победы»

В Бурятии стартовал Литературный марафон «Эхо Победы» («Илалтын сууряан»). Литературный марафон  посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. Стать участником марафона может любой житель республики вне зависимости от возраста (возрастное ограничение 0+).

Для участия в марафоне необходимо вслух прочитать отрывок из произведения о Великой Отечественной войне на русском или бурятском языках, опубликовать это видео до 9 мая на личных страницах, либо на страничках организаций в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники с хэштэгом #ЭхоПобеды03.

Победителей и призеров ждут дипломы и ценные призы.

По итогам марафона пройдет торжественное мероприятие с награждением победителей и призеров, которых ждут дипломы Гран-При, дипломы за 1, 2, 3 места в каждой номинации и ценные призы.

Педагоги, подготовившие участников, также будут отмечены благодарственными письмами организатора.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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