Общество 21.04.2025 в 16:56

Ветераны СВО из Бурятии могут получить медпомощь вне очереди

Для этого каждая поликлиника назначит специального координатора
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО из Бурятии могут получить медпомощь вне очереди

Ветераны СВО из Бурятии в рамках программы обязательного медицинского страхования могут получить медпомощь вне очереди. Для этого каждая поликлиника назначит специального координатора.

- Каждая поликлиника или амбулатория назначит специального координатора, который организует необходимую медицинскую помощь в день обращения. Ветераны СВО смогут пройти диспансеризацию за один день, а для тех, кто проживает в отдаленных сёлах, этот срок не превысит 10 рабочих дней. Координаторы уже определены во всех центральных районных больницах и городских поликлиниках республики. Мы делаем все возможное, чтобы ветераны чувствовали заботу и поддержку дома, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В каждой медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, назначается специальный координатор.

При обращении ветерана в медицинскую организацию координатор в день обращения организует оказание необходимой медицинской помощи. В случае необходимости он также сопровождает ветерана на лабораторно-инструментальные исследования и консультации врачей-специалистов.

Кроме того, координатор окажет помощь в оформлении медицинской документации и предоставит информацию о дате и времени записи на прием к врачу-специалисту и дополнительным методам исследования.

- При необходимости участники СВО на транспорте медицинской организации будут доставляться в поликлинику для прохождения диспансеризации и обратно. Также в отдельных случаях будет организован выезд врачебной бригады на дом, - отметила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Координаторы определены во всех центральных районных больницах республики и городских поликлиниках.

С дополнительной информацией можно ознакомиться, позвонив на телефон горячей линии Минздрава Бурятии: 122, добавочный #3.


Фото: Номер один

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