Общество 22.04.2025 в 09:38

Иркутяне подготовят монгольских железнодорожников

Новые кадры понадобятся соседям для новых железных дорог в Китай
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Текст: Иван Иванов
Иркутяне подготовят монгольских железнодорожников
Фото: freepik.com
Россия подготовит квалифицированные кадры для железнодорожного сектора Монголии в рамках сотрудничества в транспортной сфере. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан в ходе встречи с ректором Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) Юрием Трофимовым, передает «Монцамэ».

«Одним из ключевых катализаторов «Новой политики восстановления» в долгосрочной политике развития Монголии является строительство в секторе железнодорожного транспорта. Существует острая потребность в кадрах для работы над новыми масштабными проектами в области инфраструктуры и транспорта», - подчеркнул министр Дэлгэрсайхан.

В свою очередь ректор ИрГУПС Юрий Трофимов отметил, что Иркутский государственный университет путей сообщения является одним из старейших и ведущих учебных заведений Восточной Сибири и Дальнего Востока России. По словам ректора, ИрГУПС, наряду с открытием новых профессиональных классов по новым современным востребованным направлениям, одновременно продолжает совершенствовать свою образовательную систему по тем направлениям, по которым ранее проводилось обучение.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и договорились о подготовке в ИрГУПС инженеров, техников и квалифицированных рабочих, которые будут участвовать в строительных проектах в сфере железнодорожного транспорта, и их включении в стипендии правительства РФ.

Как уже сообщалось, в феврале этого года Китай и Монголия подписали соглашение о создании трансграничной железной дороги, соединяющей Гашуун Сухайт в Монголии с китайским Ганцимаоду, ключевым пунктом в торговле углем между Китаем и Монголией. Это потребовало набора нового обученного персонала и без льготного обучения монгольских студентов в Иркутске экспортировать уголь из Монголии в Китай было бы гораздо сложнее.
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