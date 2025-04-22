Общество 22.04.2025 в 10:06

Вахтовик из Бурятии встретил на сайте знакомств криптовалютную принцессу

Мошенница за пару дней заработала на влюбленном парне почти 700 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Вахтовик из Бурятии встретил на сайте знакомств криптовалютную принцессу

Пару дней назад жертвой мошенников оказался 37-летний местный житель, работающий вахтовым методом. Всего за один день влюбленный мужчина буквально потерял «голову» от молодой девушки и добровольно расстался с накоплениями.

- Мужчина обратился в полицию 21 апреля и рассказал, что в сервисе знакомств в соцсети встретил девушку и написал ей в мессенджере. Уже через день та предложила заняться криптовалютой и инвестированием, познакомив с тем, кто разбирается в этой теме. Пcевдоспециалист в красках описал преимущества быстрого заработка и отправил ссылку для скачивания «инвестиционного мобильного приложения», - рассказали в полиции республики.

Потерпевший приступил «к работе». По указанию консультанта он внёс по указанному абонентскому номеру сначала 22 тысячи рублей, а затем в течение недели еще около 670 тысяч рублей. Разумеется, ни «прибыль», ни вложенные средства вывести ему не удалось.

В МВД добавили, что за сутки жители Бурятии отдали мошенникам рекордную сумму в 4,2 млн. Из них 3,5 млн рублей пришлось на улан-удэнцев, а остальная часть на жителей Еравнинского, Курумканского и Северо-Байкальского районов. Большинство потерпевших — граждане от 30 до 45 лет. Самой возрастной жертве аферистов – 77 лет.

Фото: loon.site

 

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