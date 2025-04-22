Общество 22.04.2025 в 10:26

В Бурятии запустили иммерсивные аудиогиды

Они позволят виртуально посетить известные туристические достопримечательности республики
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии запустили иммерсивные аудиогиды

Жители Бурятии и туристы могут воспользоваться иммерсивными аудиогидами, Они позволят в онлайн-режиме посетить известные туристические достопримечательности республики.

- Иммерсивные променады – это еще новый, цифровой, способ для туриста познакомиться с новым городом, историческим местом, природным объектом. По отзывам тех, кто уже испытал технологию на себе, благодаря задействованной в процессе технике, а именно качественным наушникам с шумоподавлением, в процессе экскурсии удается отвлечься от посторонних шумов и погрузиться в повествование о маршруте, - рассказывают эксперты по туризму.

Теперь у жителей Бурятии есть возможность виртуально посетить знаковые места Бурятии благодаря мультимедийным экскурсиям, которые содержат в себе панорамные фотографии, звук и интерактивные элементы. Все это доступно на платформе GO AND GUIDE 360. (https://t.me/goguide360).

1. Бесплатное приложение можно скачать по ссылке (http://goguide.ru/install).

2. Затем нужно выбрать маршрут для онлайн-прослушивания или загрузить его для оффлайн-путешествия.

3. Каждый аудиотрек дополнен музыкальной композицией, создающей атмосферу местности.

Доступные маршруты в приложении включают в себя: Музей истории Бурятии, Музей природы Бурятии, Художественный музей имени Ц.-С. Сампилова, Зелёная линия Улан-Удэ, Автотур «Улан-Удэ-Кяхта-Арья-Баала-Ранджун».

Аудиогиды созданы командой «ВИАРТУР» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

 

Фото: loon.site

Теги
туризм Бурятия

Все новости

Вину за угон чужой машины житель Бурятии свалил на пьянство
22.04.2025 в 11:18
В Бурятии насчитали 6 тысяч медведей
22.04.2025 в 11:10
Аграрии Бурятии получают самые высокие зарплаты
22.04.2025 в 10:57
В Бурятии закроют пункт пропуска ДАПП Монды
22.04.2025 в 10:41
Запрет майнинга в Иркутске никак не решил проблему энергодефицита
22.04.2025 в 10:38
В Бурятии запустили иммерсивные аудиогиды
22.04.2025 в 10:26
Пожилой мужчина пострадал в автоаварии в Бурятии
22.04.2025 в 10:17
Вахтовик из Бурятии встретил на сайте знакомств криптовалютную принцессу
22.04.2025 в 10:06
В Бурятии «Ниссан Марч» рухнул с моста
22.04.2025 в 10:01
Иркутяне подготовят монгольских железнодорожников
22.04.2025 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Вину за угон чужой машины житель Бурятии свалил на пьянство
Автомобиль он бросил на дороге и вернулся домой спать
22.04.2025 в 11:18
В Бурятии насчитали 6 тысяч медведей
Косолапых в республике даже больше, чем барсуков
22.04.2025 в 11:10
Аграрии Бурятии получают самые высокие зарплаты
На втором месте по уровню доходов оказались представители добывающей отрасли
22.04.2025 в 10:57
В Бурятии закроют пункт пропуска ДАПП Монды
В связи с майскими праздниками он не будет работать 4 дня
22.04.2025 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru