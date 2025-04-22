В Бурятии запустили иммерсивные аудиогиды

Жители Бурятии и туристы могут воспользоваться иммерсивными аудиогидами, Они позволят в онлайн-режиме посетить известные туристические достопримечательности республики.

- Иммерсивные променады – это еще новый, цифровой, способ для туриста познакомиться с новым городом, историческим местом, природным объектом. По отзывам тех, кто уже испытал технологию на себе, благодаря задействованной в процессе технике, а именно качественным наушникам с шумоподавлением, в процессе экскурсии удается отвлечься от посторонних шумов и погрузиться в повествование о маршруте, - рассказывают эксперты по туризму.

Теперь у жителей Бурятии есть возможность виртуально посетить знаковые места Бурятии благодаря мультимедийным экскурсиям, которые содержат в себе панорамные фотографии, звук и интерактивные элементы. Все это доступно на платформе GO AND GUIDE 360. (https://t.me/goguide360).

1. Бесплатное приложение можно скачать по ссылке (http://goguide.ru/install).

2. Затем нужно выбрать маршрут для онлайн-прослушивания или загрузить его для оффлайн-путешествия.

3. Каждый аудиотрек дополнен музыкальной композицией, создающей атмосферу местности.

Доступные маршруты в приложении включают в себя: Музей истории Бурятии, Музей природы Бурятии, Художественный музей имени Ц.-С. Сампилова, Зелёная линия Улан-Удэ, Автотур «Улан-Удэ-Кяхта-Арья-Баала-Ранджун».

Аудиогиды созданы командой «ВИАРТУР» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: loon.site