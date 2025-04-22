Общество 22.04.2025 в 11:10

В Бурятии насчитали 6 тысяч медведей

Косолапых в республике даже больше, чем барсуков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии насчитали 6 тысяч медведей
Фото: pixabay.com
В Бурятии начался ежегодный весенний мониторинг численности дичи, норных зверей и медведя. Учёт проводят сотрудники Бурприроднадзора и Бурприроды в заказниках регионального значения, производственные охотинспекторы в охотничьих хозяйствах, а также общественные инспекторы. В ходе учета отмечаются все встреченные на обследуемой территории следы. Он продлится до 10 июня.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, по итогам мониторинга 2024 года в республике насчитали свыше 10 тысяч сурков, 5 тысяч барсуков и 6 тысяч медведей. Глухарей и тетеревов в общей сложности 186 тысяч, водоплавающей дичи (кряква, гоголь, чирок, огари, лысуха) - 279 тысяч. Также насчитано 130 тысяч гусей.

«Все виды находятся на стабильном уровне, без значительных изменений динамики численности», - отметили в Бурприроднадзоре.
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