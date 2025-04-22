Жителей Улан-Удэ приглашают проголосовать за любимый город. Город участвует во Всероссийском конкурсе «Культурная столица 2027».

- Дорогие друзья, уважаемые земляки и все, кто любит наш прекрасный город Улан-Удэ! Столица Бурятии официально участвует во Всероссийском конкурсе «Культурная столица 2027». Сейчас судьба этого почетного звания в наших руках! Мы приглашаем каждого из вас принять участие в голосовании и поддержать Улан-Удэ! Ваш голос – это ваш вклад в будущее нашей столицы, демонстрация нашей общей гордости за родной город, - призвали всех улан-удэнцев проголосовать за Улан-Удэ.

Это конкурс даст шанс заявить на всю страну о богатейшем культурном наследии Улан-Удэ, о его уникальном колорите, где гармонично переплетаются традиции Востока и Запада, древняя история и современное искусство.

Как проголосовать за Улан-Удэ?:

1. Перейдите по официальной ссылке на платформу «Госуслуги. Решаем вместе. Голосования». Ссылка для голосования: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/cultural-capital/contest/13/request/89/.

2. Авторизуйтесь на сайте через свой подтвержденный аккаунт на Госуслугах (это быстро, удобно и безопасно).

3. На открывшейся странице конкурса нажмите кнопку «Проголосовать».

Примечание: Проголосовать можно только один раз!

Фото: Номер один