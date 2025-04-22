Общество 22.04.2025 в 11:50
В Улан-Удэ прокуратура озаботилась ситуацией на ТГК-14
Энергокомпания срывает сроки ремонтов
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выразила недовольство подготовкой ТГК-14 к будущему отопительному сезону 2025-2026 года в Улан-Удэ.
«Установлено, что филиалом ПАО «ТГК-14» – «Генерация Бурятии» не соблюдаются сроки проведения ремонтных работ теплосетевого комплекса, основного и вспомогательного оборудований ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Юго-Западная», - сообщили в надзорном ведомстве.
Для ускорения работ заместитель прокурора республики объявил предостережения о недопустимости нарушения закона директору «Генерации Бурятии» и зампреду Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Информацию о ситуации также направили главе республики.
Напомним, недавно на совещании в мэрии городские чиновники высказали опасения, достаточно ли у энергетиков трудовых ресурсов для ремонта и запасов всех необходимых материалов на складах. В ответ представитель ТГК-14 заверил, что поводов для беспокойства нет.
Однако мэра прозвучавшие заявления энергетиков не удовлетворили.
– Постарались нас успокоить, убаюкать, не получится. Какие бы обоснования не представляли наши ресурсоснабжающие организации, надо ставить вопрос на еженедельный контроль. У нас за спиной наши горожане, тепло должно быть зимой в каждой квартире, на каждом объекте, – заявил мэр Игорь Шутенков, поручив подчиненным взять вопрос подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов на особый контроль.
«Установлено, что филиалом ПАО «ТГК-14» – «Генерация Бурятии» не соблюдаются сроки проведения ремонтных работ теплосетевого комплекса, основного и вспомогательного оборудований ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Юго-Западная», - сообщили в надзорном ведомстве.
Для ускорения работ заместитель прокурора республики объявил предостережения о недопустимости нарушения закона директору «Генерации Бурятии» и зампреду Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Информацию о ситуации также направили главе республики.
Напомним, недавно на совещании в мэрии городские чиновники высказали опасения, достаточно ли у энергетиков трудовых ресурсов для ремонта и запасов всех необходимых материалов на складах. В ответ представитель ТГК-14 заверил, что поводов для беспокойства нет.
Однако мэра прозвучавшие заявления энергетиков не удовлетворили.
– Постарались нас успокоить, убаюкать, не получится. Какие бы обоснования не представляли наши ресурсоснабжающие организации, надо ставить вопрос на еженедельный контроль. У нас за спиной наши горожане, тепло должно быть зимой в каждой квартире, на каждом объекте, – заявил мэр Игорь Шутенков, поручив подчиненным взять вопрос подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов на особый контроль.
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