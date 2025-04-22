Общество 22.04.2025 в 12:09

В Улан-Удэ отфотографировали более сотни бомжей

Каждому из них сделали опознавательные карты
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отфотографировали более сотни бомжей

По результатам оперативно-профилактического мероприятия полицейскими Бурятии отработано 105 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Основная их масса – это мужчины, сообщили в МВД республики.
Операция проводилась в целях предупреждения преступлений со стороны данной категории граждан, своевременной постановки на учет и розыска без вести пропавших.
В рамках мероприятий проверялись торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки жилых многоквартирных домов.
По результатам мероприятия полицейскими отработано 105 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Доставленные в ОВД были отфотографированы, дактилоскопированы, на них составлены опознавательные карты. Все проверены на причастность к совершенным преступлениям.

- Из указанного числа на учет в Информационный центр регионального МВД дополнительно поставлено 29 бездомных. С учета по различным основаниям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 71 лицо.
В органы соцзащиты населения для реабилитации направлено 28 человек, - добавили в полиции.
Фото: loon.site

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