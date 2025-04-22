В Улан-Удэ отфотографировали более сотни бомжей

По результатам оперативно-профилактического мероприятия полицейскими Бурятии отработано 105 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Основная их масса – это мужчины, сообщили в МВД республики.

Операция проводилась в целях предупреждения преступлений со стороны данной категории граждан, своевременной постановки на учет и розыска без вести пропавших.

В рамках мероприятий проверялись торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки жилых многоквартирных домов.

По результатам мероприятия полицейскими отработано 105 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Доставленные в ОВД были отфотографированы, дактилоскопированы, на них составлены опознавательные карты. Все проверены на причастность к совершенным преступлениям.

- Из указанного числа на учет в Информационный центр регионального МВД дополнительно поставлено 29 бездомных. С учета по различным основаниям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 71 лицо.

В органы соцзащиты населения для реабилитации направлено 28 человек, - добавили в полиции.

Фото: loon.site