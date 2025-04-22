Общество 22.04.2025 в 13:18

В селе Турунтаево отремонтируют улицу Российская

Дорога обеспечивает подъезд к детскому саду и дому культуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Турунтаево отремонтируют улицу Российская

В этом году в селе Турунтаево Прибайкальского района отремонтируют улицу Российскую, протяженностью более одного километра.

- В селе Турунтаево подрядчик готовится к началу дорожных работ. Производится доставка щебёночно-песчаной смеси, устанавливаются временные дорожные знаки для водителей и пешеходов, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Дорога по улице Российская обеспечивает подъезд к детскому саду и дому культуры. После ремонта гравийная улица станет асфальтированной, появятся удобные тротуары, система водоотвода и уличное освещение.

Все работы запланировано завершить в этом году. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото: минтранс Бурятии

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