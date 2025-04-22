Улан-удэнец получил два года за помощь мошенникам
В Октябрьском районе Улан-Удэ осужден молодой человек предоставивший свои банковские карты мошенникам. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч.
- Суд установил, что в мае 2023 года 24-летний горожанин передал неустановленному лицу две свои платежные банковские карты, а также логин и пароль к системе дистанционного обслуживания. Сделал он это за денежное вознаграждение. В последующем карты использовались мошенниками для хищения денег потерпевших путем проведения несанкционированных операций по банковским счетам. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками банка,- рассказали в прокуратуре республики.
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: loon.site