Общество 22.04.2025 в 16:34

В Бурятии выбрали лучшего Воспитателя года-2025

Ею стала Виктория Шитц, воспитатель-логопед детского сада №16 «Родничок» в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выбрали лучшего Воспитателя года-2025

В Бурятии выбрали лучшего Воспитателя года- 2025. Ею стала Виктория Шитц, воспитатель-логопед детского сада №16 из «Родничок» Железнодорожного района Улан-Удэ.

Её путь в профессию начался неожиданно – девушка принесла документы для зачисления своего ребёнка в детский сад, и осталась сама тут работать.

- В детском саду ты сталкиваешься ежедневно с детским позитивом, с настроением, с той непосредственностью, которая вдохновляет. Ты видишь результат своей работы каждый день, ежедневно видишь рост и развитие ребёнка. Это чудесно, - говорит лучший воспитатель Бурятии.

Профессиональный путь Виктории начался в Ульяновском государственном педагогическом университете, где она получила специальность «Дошкольная педагогика и психология».

Переезд в Улан-Удэ вместе с мужем-военнослужащим привёл её в стены «Родничка», где она уже третий год дарит свою заботу и знания маленьким воспитанникам.

Республиканский конкурс «Bocпитaтeль гoдa Бypятии – 2025» собрал 23 талантливых педагога из разных детских садов Бурятии. Помимо Виктории Шитц, высокие результаты показали и другие улан-удэнские воспитатели: Анастасия Грыдина из детского сада №71 «Огонёк» заняла первое место, а Татьяна Пак из детского сада №111 «Дашенька» – второе.

- Поздравляем победителей и призёров конкурса! Спасибо за вашу преданность профессии и любовь к детям, - поздравили участников в администрации города.

 

Фото: скриншот видео, Улан-Удэ

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