Мать шестерых сыновей в Улан-Удэ осталась без жилья

Из-за трудной жизненной ситуации в семье у молодой улан-удэнки забрали шестерых маленьких сыновей в детский дом. Ввиду того, что огромным подспорьем матери-одиночки были именно ежемесячные выплаты на детей, платить за аренду жилья женщине стало непосильно, так как выплаты прекратились из-за нахождения детей в госучреждении. Как итог, арендодатель расторг с ней договор аренды и женщина осталась не только без детей, но и без крыши над головой.

К сложной, и, на первый взгляд, безвыходной ситуации подключилась Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

- С многодетной семьей мы познакомились в Доме ребенка «Аистенок» г. Улан – Удэ. Шестеро мальчиков – 1, 2 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет и 10 лет – в декабре 2024 года были помещены в «Аистенок» и Тарбагатайский реабилитационный центр для несовершеннолетних, четырехлетняя дочь находилась под опекой у родственников. Изначально дети были помещены на 21 день, однако их пребывание в госучреждениях затянулось из-за появления новой проблемы – отсутствие жилья у матери, - рассказывает Наталья Ганькина.

Молодая женщина не сдавалась и устроилась на подработку в городе, однако это ей не помогло накопить нужную сумму на аренду жилья. В итоге мать чуть не лишили родительских прав.

- В этот момент подключились мы, подробно изучили ситуацию в многодетной семье. Мама без вредных привычек, работает, но найти жилье для большой семьи не получается. Родных, готовых помочь, рядом нет. Мама регулярно посещает детей. Предложили помощь и варианты выхода из кризиса. Благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Радость материнства» организовали временное проживание матери с детьми в реабилитационном центре «Остров надежды». Подготовлены документы на выбытие детей из детских учреждений и перевозке к матери в реабилитационный центр, - добавила Уполномоченный по правам ребенка.

Благодаря проделанной работе семья воссоединилась. На сегодняшний момент они размещены в кризисном центре Благотворительного фонда «Радость материнства».

Следующая цель Уполномоченной – оказать матери юридическую поддержку, чтобы признать отцовство в отношении шести сыновей и в последующем взыскать алименты с отца на их содержание, обеспечив стабильное будущее для большой семьи.

Фото: ТГ-канал Натальи Ганькиной