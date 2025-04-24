Непостроенный дом для врачей аукнулся строителям в Бурятии в 1,3 млн рублей

В Бурятии по постановлению прокуратуры руководителю строительной организации назначен штраф в размере более 1,3 млн рублей. Он нарушил сроки строительства дома для врачей и учителей.

Нарушение сроков строительства дома, возводимого в рамках реализации федеральной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» выявила прокуратура Джидинского района.

- Установлено, что управлением капстроительства правительства республики заключен госконтракт с ООО «Востсибнико» на строительство в селе Петропавловка многоквартирного дома для медицинских и педагогических работников. При этом срок завершения работ в соответствии с условиями контракта истек 25 ноября 2024 года. В связи с этим прокуратура внесла представления руководителям заказчика и строительной организации, - рассказали в прокуратуре республики.

По постановлению прокурора генеральный директор общества привлечен к административной ответственности за действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ему назначен штраф в размере свыше 1,3 млн рублей.

Завершение строительства дома находится на контроле прокуратуры.

Фото: Номер один