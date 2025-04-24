Министр спорта Бурятии поднялся на высоту 3,5 тысяч метров

Накануне министр спорта Бурятии Иван Козырев совершил восхождение на священную гору Мунку-Сардык. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, поздравив жителей республики с наступающим Днем Победы.

- Дорогие друзья! Близится наш любимый праздник «со слезами на глазах». В преддверии Дня Победы я хочу пожелать всем любить нашу Родину, помнить историю и быть сильными, - написал Козырев в ТГ-канале.

Напомним, что Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии, и является высочайшей вершиной Саян. Ее высота составляет 3491 метр. Восхождение на эту труднодоступную вершину предполагает отличную физическую форму и достаточную спортивную подготовку. Только в этом случае можно подняться на величественный пик.

Фото: Иван Козырев