Общество 24.04.2025 в 13:31

В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных

В Хурале приняли закон о создании региональной системы пробации
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии плотно займутся социальной адаптацией осужденных
Фото: "Номер один"
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели законопроект «О регулировании некоторых вопросов в сфере пробации в РБ». Его авторы уверены, что вопросы ресоциализации и социальной адаптации осужденных, а также лиц, отбывших уголовные наказания, приобретают все большую актуальность, поскольку от полноты их решения зависят уровень рецидивной преступности в республике и безопасность общества.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что система пробации представляет собой «единую целостную систему взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, учреждений и организаций (предприятий) социального обслуживания при решении вопросов оказания адресной социальной помощи осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы».

Представил депутатам новый законопроект старший помощник прокурора Бурятии по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Олег Фалилеев.

- Пробация представляет собой совокупность мер по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации осужденных. Основной целью является профилактика повторных преступлений. В исправительных учреждениях республики ежегодно содержатся от 2000-2500 граждан, ежегодно освобождаются 1800 человек. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 11-13 тысяч лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, подавляющее большинство из которых жители Бурятии. Ежегодно повторно совершаются более четверти от общего числа преступлений, в минувшем году совершено более 5 тысяч. Причины рецидива - отсутствие постоянного дохода, злоупотребление спиртным, утрата социальных и семенных связей. Институт пробации призван оказать профилактическое влияние на эти негативные явления, - пояснил Олег Фалилеев.

Также представитель прокуратуры отметил, что реализация законопроекта не потребует расходов из регионального бюджета, финансирование осуществляется из федерального бюджета в рамках государственных программ.

Председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской, выступая в качестве содокладчика, отметил поступившие на проект закона положительные заключения комитетов Народного Хурала, Минюста, МВД, Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по РБ. По итогам голосования законопроект был принят парламентариями в двух чтениях единогласно.
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