В Бурятии еще раз запретили продажу вейпов несовершеннолетним

На очередной сессии Хурала депутаты приняли изменения в закон «Об установлении на территории Республики Бурятия ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции».Как уточнил председатель Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев, введен полный запрет продажи несовершеннолетним бестабачных смесей для нагревания. Он подчеркнул, что на законодательном уровне введены такие термины, как «безтабачные» и «безникотиновые» смеси, которые не должны продаваться детям. Тем самым приняты все меры для предотвращения реализации табачной продукции школьникам.Примечательно, что законом Республики Бурятия от 10 октября 2017 года уже установлен запрет на розничную продажу несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции и вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления указанной продукции. Однако, в связи с внесением изменений с 1 марта этого года в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», потребовалась корректировка и регионального законодательства.