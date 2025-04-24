Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд

С 1 мая 2025 года по 15 января 2026 года пройдет прием заявок на участие в III Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» (возрастное ограничение 18+).

Конкурс стартовал на ВЭФ-2022, его инициатором стал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. С учетом опыта проведения уже двух сезонов конкурса организаторы внесли изменения в положение, которые упрощают участие в конкурсе и увеличивают шансы на победу.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

Теперь принимать участие в конкурсе смогут участники, которые сняли свой материал на территориях, входящих не только в состав Дальневосточного федерального округа, но и Арктической зоны России. К привычному списку из 11 регионов прибавляются: Мурманская и Архангельская области, Республики Карелия и Коми; Ненецкий, ️Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Красноярский край. Для участия принимается пешее / водное / зимнее путешествие, совершенное на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

РАСШИРЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА

В связи с добавлением новой номинации «Арктическое путешествие» расширяется призовой фонд конкурса. За победу в новой номинации можно получить 1 млн рублей, за второе место — 300 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей.

АКТИВНОСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В рамках номинаций «пешее», «водное», «зимнее» путешествие в положении указаны возможные виды активностей:

– Пешее путешествие: пеший поход, веломаршрут, конный поход по дикой природе.

– Водное путешествие: сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг.

– Зимнее путешествие: зимний поход, лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, конный поход, веломаршрут, сноубординг.





Это неограниченный перечень, участник может выбрать свой способ передвижения. Самое главное правило остается прежним — запрещено передвижение на моторной технике.

УВЕДОМЛЕНИЕ МЧС ТОЛЬКО О СЛОЖНЫХ МАРШРУТАХ

Раньше обязательным условием для участия в конкурсе было уведомление МЧС о своем походе. Однако, в текущем сезоне необходимо информировать территориальные органы МЧС только о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Порядок информирования установлен Приказом МЧС России от 29.03.2023 № 270.



Активная часть путешествия должна проходить без использования моторной техники. Однако, в случае труднодоступности начальной точки маршрута допускается использование моторной техники для достижения начальной точки маршрута.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site