Общество 24.04.2025 в 15:20

Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд

Теперь в конкурсе могут участвовать видеофильмы, снятые не только на территории ДФО, но и Арктической зоны
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд

С 1 мая 2025 года по 15 января 2026 года пройдет прием заявок на участие в III Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» (возрастное ограничение 18+).

Конкурс стартовал на ВЭФ-2022, его инициатором стал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. С учетом опыта проведения уже двух сезонов конкурса организаторы внесли изменения в положение, которые упрощают участие в конкурсе и увеличивают шансы на победу.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

Теперь принимать участие в конкурсе смогут участники, которые сняли свой материал на территориях, входящих не только в состав Дальневосточного федерального округа, но и Арктической зоны России. К привычному списку из 11 регионов прибавляются: Мурманская и Архангельская области, Республики Карелия и Коми; Ненецкий, ️Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Красноярский край. Для участия принимается пешее / водное / зимнее путешествие, совершенное на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

РАСШИРЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА

В связи с добавлением новой номинации «Арктическое путешествие» расширяется призовой фонд конкурса. За победу в новой номинации можно получить 1 млн рублей, за второе место — 300 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей.

АКТИВНОСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В рамках номинаций «пешее», «водное», «зимнее» путешествие в положении указаны возможные виды активностей:

– Пешее путешествие: пеший поход, веломаршрут, конный поход по дикой природе.
– Водное путешествие: сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг.
– Зимнее путешествие: зимний поход, лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, конный поход, веломаршрут, сноубординг.

Это неограниченный перечень, участник может выбрать свой способ передвижения. Самое главное правило остается прежним — запрещено передвижение на моторной технике.

УВЕДОМЛЕНИЕ МЧС ТОЛЬКО О СЛОЖНЫХ МАРШРУТАХ

Раньше обязательным условием для участия в конкурсе было уведомление МЧС о своем походе. Однако, в текущем сезоне необходимо информировать территориальные органы МЧС только о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Порядок информирования установлен Приказом МЧС России от 29.03.2023 № 270.

Активная часть путешествия должна проходить без использования моторной техники. Однако, в случае труднодоступности начальной точки маршрута допускается использование моторной техники для достижения начальной точки маршрута.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

Все новости

На Бурятию вновь обрушится снегопад
24.04.2025 в 16:38
Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО
24.04.2025 в 16:34
Житель Бурятии лишился грузовика из-за желания построить баню
24.04.2025 в 16:14
В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов
24.04.2025 в 16:05
В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение
24.04.2025 в 15:44
В Иркутске депутаты назначили нового-старого градоначальника
24.04.2025 в 15:22
Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» расширил географию и увеличил призовой фонд
24.04.2025 в 15:20
В Улан-Удэ готовятся к открытию сезона фонтанов
24.04.2025 в 15:11
Депутат Хурала Бурятии прошел в очный этап Всероссийского конкурса управленцев
24.04.2025 в 14:40
В Бурятии еще раз запретили продажу вейпов несовершеннолетним
24.04.2025 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
На Бурятию вновь обрушится снегопад
Синоптики предупредили о предстоящем ухудшении погоды
24.04.2025 в 16:38
Медсестру из Бурятии наградили за помощь на СВО
На передовой девушка два года спасала жизни бойцов
24.04.2025 в 16:34
В Бурятии лошади пришлось защищать новорожденного жеребенка от стаи грифов
Стая падальщиков кружила над еще неокрепшим животным
24.04.2025 в 16:05
В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение
Как оказалось, он может повредить здоровью
24.04.2025 в 15:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru