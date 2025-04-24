Общество 24.04.2025 в 15:44

В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение

Как оказалось, он может повредить здоровью
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ «дубайский» шоколад попал под подозрение
Фото: freepik.com
Роспотребнадзор и госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции просят пресечь реализацию и изъять из оборота подозрительно дешевый «дубайский шоколад», который массово начал продаваться в России. С такой просьбой обратился глава Общественной потребительской инициативы, возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре Олег Павлов, сообщают «Известия».

«В результате контрольной закупки и мониторинга установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствуют обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки). Типичные нарушения — отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции (орехи и др.), и т.п.», — говорится в обращении.

Как оказалось, дубайский шоколад может повредить здоровью. В нём нашли канцерогены, аллергены и микотоксины. В его составе также обнаружили пальмовое масло, красители, кунжут, который используют вместо фисташек, и какао-масла вместо натурального шоколада. Такие результаты показало исследование CVUA немецкого Штутгарта. Теперь шоколад проверит и Роспотребнадзор.

Напомним, что в супермаркетах Улан-Удэ «дубайский» шоколад продается в среднем по 500 рублей за плитку в 100 граммов.
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