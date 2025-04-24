Лес на Меркитской крепости в Бурятии атаковал шелкопряд

О том, что происходит на популярном у жителей Бурятии и туристов памятнике природы «Меркитская крепость», «Номер один» рассказала Жаргалма Нимбуева — организатор пеших походов по Бурятии. В минувшие выходные Жаргалма вместе с единомышленниками побывала в местности «Меркитская крепость» и была шокирована увиденным.

- Когда приехали на Меркитскую крепость, я не сразу поняла, что с лесом что-то не то. Цвет хвои в это время у сосны становится ярче, на Верхнем Жириме краски еще радовали глаз, а дальше он становился все тусклее и серее. Взобрались на хребет и увидели удручающую картину: полумертвый лес и множество гусениц, ползающих по соснам, - пишет Жаргалма в своем телеграм-канале.

Жаргалма говорит, что звонила в Тарбагатайское лесничество. «Там пояснили, что в ноябре прошлого года в эту местность выезжал Центр защиты леса, проводил обследования. Все упирается в финансирование, закупку необходимых средств и проведение работ по обработке леса. В этом году запланирована обработка в Мухоршибирском районе и по прилегающим к Байкалу территориям».

В начале апреля Центр защиты леса Бурятии опубликовал информацию, касающуюся санитарного и лесопатологического состояния лесов Республики Бурятия за 2024 год.

Так, на конец прошлого года площадь насаждений с наличием усыхания составила более 300 тыс.га.

Основными причинами неудовлетворительного состояния лесов Бурятии остаются лесные пожары, вредители леса, погодные условия и почвенно-климатические факторы, антропогенные факторы и болезни леса.

Также по состоянию на конец 2024 года площадь погибших насаждений, оставшихся на корню с учётом прошлых лет, составила свыше 30 тыс. га. Площадь вновь выявленных очагов массового размножения вредных организмов — более 450 тыс. га.

«Ситуация с очагами вредных организмов остается сложной. «Требуются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов», — говорит начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Андрей Лебедев. — В 2025 году мы продолжим наблюдения за динамикой санитарного и лесопатологического состояния лесов республики».

- Меркитская крепость – одно из самых популярных туристических мест в нашей республике. Как она хороша, когда там цветут дикий абрикос и багульник! И как больно видеть, во что превращается лес. Судя по количеству вредителей, состоянию деревьев – там счет идет на месяцы. Нет хвои, нет питания и дерево обречено», — констатируют любители походов.

Ранее сообщалось, что гусеницы шелкопряда уничтожили часть леса в Кяхтинском районе. Общая площадь, охваченная вредителем, составила более 14 га. Лесники обнаружили в районе повышенную численность сибирского шелкопряда.

Встречаемость вредителя составила 100%, средняя численность была 171 штука на дерево. Кроны вредители объели сильно.

Лесопатологи прогнозировали, что в 2025 году возможно сильное объедание насаждений и расширение площади очага со сплошным объеданием. Это может привести к полной гибели лиственничных насаждений в Кяхтинском лесничестве.

Уничтожать насекомых собираются авиационным способом.





Фото: Александр Госпадарёв