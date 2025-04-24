Бурятия осталась без Уя и еще кое-чего

Сегодня на сессии депутаты Хурала согласились упразднить сразу два населенных пункта в Бурятии. Один их них – Уя, поселок в Баунтовском районе республики. Входит в состав сельского поселения «Уакитское».Поселок Уя расположен на правом берегу реки Ципа, в 260 км севернее от районного центра Баунтовского района — села Багдарин и в 97 км в северо-восточном направлении от административного центра сельского поселения «Уакитское»- поселка Уакит.По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, численность населения поселка Уя составила 3 человека. 1 человек, прошедший перепись, - это работник метеостанции ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Еще 2 человека прошли перепись через портал государственных услуг самостоятельно.«Зарегистрированных в поселке граждан не значатся. Недвижимое имущество физических и юридических лиц в поселке отсутствует. На одном земельном участке расположены три производственных объекта - здания метеостанции, находящихся в федеральной собственности «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Нет объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов и так далее) как и отсутствуют общественный транспорт», - изложила необходимость упразднения поселка заместитель руководителя местной администрации Баунтовского эвенкийского района Ольга Бакуменко.Одобрение парламента получил и вопрос об упразднении поселка Витим Муйского района Бурятии.