Общество 24.04.2025 в 17:28

Бурятия осталась без Уя и еще кое-чего

В республике упразднили сразу два поселка
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия осталась без Уя и еще кое-чего
Фото: "Номер один"
Сегодня на сессии депутаты Хурала согласились упразднить сразу два населенных пункта в Бурятии. Один их них – Уя, поселок в Баунтовском районе республики. Входит в состав сельского поселения «Уакитское».

Поселок Уя расположен на правом берегу реки Ципа, в 260 км севернее от районного центра Баунтовского района — села Багдарин и в 97 км в северо-восточном направлении от административного центра сельского поселения «Уакитское»- поселка Уакит.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, численность населения поселка Уя составила 3 человека. 1 человек, прошедший перепись, - это работник метеостанции ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Еще 2 человека прошли перепись через портал государственных услуг самостоятельно.

«Зарегистрированных в поселке граждан не значатся. Недвижимое имущество физических и юридических лиц в поселке отсутствует. На одном земельном участке расположены три производственных объекта - здания метеостанции, находящихся в федеральной собственности «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Нет объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов и так далее) как и отсутствуют общественный транспорт», - изложила необходимость упразднения поселка заместитель руководителя местной администрации Баунтовского эвенкийского района Ольга Бакуменко.

Одобрение парламента получил и вопрос об упразднении поселка Витим Муйского района Бурятии.
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