Общество 24.04.2025 в 18:10

В Улан-Удэ осудили мошенницу, наворовавшую сотни миллионов

Женщине дали 2.5 года условно

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ осудили мошенницу, наворовавшую сотни миллионов

Улан-удэнка, обещавшая баснословные заработки на вымышленных корпоративных вкладах известного банка, оказалась на скамье подсудимых. Аферистка промышляла в Бурятии и Иркутской области. Жертвы доверили ей сотни миллионов рублей.

Напомним, речь идет об Анне (ее настоящие имя и фамилию мы пока не можем назвать). Женщина втерлась в доверие, в том числе, к супруге участника спецоперации и обманным путем выманила у нее 4,5 млн рублей.

Пострадавшие от рук мошенницы девушки несколько месяцев назад обратились в редакцию газеты «Номер один» и рассказали нам свою историю.

- В конце декабря 2024 года мою семью - участника СВО - обокрала мошенница на 4,5 млн рублей, мою сестру она же обворовала на 650 тыс. рублей. Также есть третья потерпевшая - моя школьная знакомая, она потеряла более чем 250 тыс. рублей. На наши деньги в начале января мошенница купила себе «Лексус» и еще несколько машин. Также выкладывала в соцсетях фото дорогих брендовых вещей от французского производителя, - коротко описала Евгения (имя изменено. – Прим. ред.) нам свою проблему.

21 апреля Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнской мошенницы, по первому уголовному делу. Ущерб составил 100 млн рублей. Все эти деньги мошенница вернула потерпевшим. Женщине дали 2.5 года лишения свободу условно.

- Впереди ещё не один суд, более 100 вкладчиков и более 20 заявлений на сегодня. Люди ежедневно пишут заявления, - рассказывает Евгения, которой мошенница не вернула ни рубля. Сумма ущерба превышает 500 млн рублей.

 
Фото предоставлено потерпевшими

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