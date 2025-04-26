Порча на смерть и свиные уши на могиле

Владислав Тимохин с детства увлекался спортом, а в 16 лет вплотную начал заниматься силовым троеборьем. Завоевывал призовые места и даже стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. Он даже представлял Россию на международных соревнованиях. Успехи на спортивном поприще, казалось бы, определили его будущее. Но жизнь сложилась совсем иначе. Сейчас он представитель шаманизма.







Всем известно, что весна – время пробуждения, новых начинаний, и у многих этот сезон ассоциируется с возрождением. Но в этом году весна преподносит сюрпризы, начиная с резкой смены погоды, когда в один день стоит летняя жара, а на завтра все покрыто снегом. Так и люди, не отставая от погодных аномалий, тоже удивляют. Например, проведением оккультных обрядов. Можно сколько угодно упрекать людей в деградации, говорить, что все это блажь. Но толку от этого мало. Мы решили узнать у потомственного шамана о смысле проведения подобных ритуалов.Совсем недавно в популярном местном паблике пользователи выложили шокирующее видео. Действие происходит в одном из пригородных садовых товариществ. Неизвестная женщина средь бела дня убила курицу и, очертив на земле круг, провела ряд манипуляций. Внутри круга находилась фотография человека. Тело птицы она положила в картонную коробку, весь «инвентарь» оставила там же, у дороги, и спокойно уехала по своим делам. Этот странный обряд ошарашил и напугал всех проживающих в СНТ «Ивушка».Испуганные жители не понимали, что делать, а точнее, боялись разбираться с оставленными предметами оккультного действа. Тем временем некоторые участники сообщества разглядели на снимке ребенка. Другие утверждают, что на фотографии запечатлен мужчина в полотенце или простыне, третьи были уверены - это женщина. Некоторые предположили, что это был «цыганский обряд».На различных форумах утверждают, что с помощью кровью курицы проводят обряды на привороты. С помечанием, что такой ритуал относится к черной магии, поэтому вместо желаемого результата можно только ухудшить жизненную ситуацию, если за дело возьмется неопытный человек.Мы попросили рассказать о проведении обрядов самого молодого шамана из Забайкалья, у которого по линии матери есть шаманские корни, а со стороны отца — славянские волхвы. Про него говорят, что он современный представитель шаманизма. Тем не менее наш собеседник уже имеет за плечами 14-летний опыт. Владислав посвящался в монгольский шаманизм, изучал его и много общался с представителями этой религии из Тувы. Но позже на Байкале его посвятили в бурятский шаманизм.- Быть шаманом – благословение, хотя это то, от чего человек не может отказаться, - говорит Владислав.По утверждению шамана, ритуалы с использованием крови курицы могут проводить маги, колдуны, а также обычные люди, начитавшиеся определенных книг. Он называет их чернокнижниками. Но наш собеседник уверен, что за дело все же взялся человек, сведущий в подобных делах.— Это черный обряд, направленный на обращение к хозяину нижнего мира. Когда используется кровь курицы, то предполагается, что она будет черного цвета. Считается, что с ее помощью делается порча на смерть. На самом деле это очень сильный и тяжелый обряд. В наше время за такой ритуал редко кто берется, - комментирует потомственный шаман Владислав Тимохин.Последствия за такой обряд получает и заказчик, и исполнитель. Шаман уверен, что те, кто занимается такими ритуалами, в последующем уходят в темное царство, вернее, их души навечно остаются в плену у хозяина нижнего мира. Также от таких действий будут страдать и будущие поколения, высок риск рождения тяжелобольных детей. Тем не менее, зная о столь серьезных последствиях, люди все равно совершают такие обряды. Заказчиков к этому толкает желание получить быстрый результат, различные соблазны, злость и обиды, а исполнителя побуждает алчность и гордыня.- У нас в Забайкалье компаньоны в бизнесе или конкуренты часто обращаются к разным специалистам, чтобы устранить препятствие или неугодного человека. Нам приходится после все «чистить», потому что шаманы работают во благо, в отличие от магов и колдунов, - делится читинский шаман.На вопрос, почему в ритуалах используют именно курицу, Владислав ответил, что яйцо символизирует систему мироздания, зарождение и окончание жизни. Курица появилась из яйца. По идее, для обряда необходимо использовать петуха или курицу черного цвета. Но найти такой расцветки птицу не так просто, и в ход идут те, какие есть. Также через курицу делается откуп в нижний мир.- То, что ритуал проходит прямо на дороге, это неспроста. Скорее всего, человек, на которого делается порча, живет где-то рядом. Место имеет большое значение. По-хорошему, оставленные вещи утилизируют через огонь в поле, желательно также через обряд. К сожалению, это место в дальнейшем несет негативный энергетический след. На физическом уровне это отражается в том, что человек, проходя мимо, может насобирать на себя негатив, что в последующем обернется в болезнь, например, случайно подвернет ногу. Есть такое понятие, как подклады и родовые переклады. То есть люди скидывают свои болезни и неприятности, поэтому нежелательно подбирать с земли оставленные или, на первый взгляд, потерянные вещи, чаще украшения, часы. У нас в Чите есть лес, где на веревках висят игрушки. Например, те же дети могут подобрать их, что крайне нежелательно, - разъясняет шаман из Забайкалья.История с курицей не единственная. В соцсети житель Бурятии поделился еще одной странной находкой.- Скоро родительский день, вспомнился недавний случай. У моей покойной бабушки редкое старинное имя. В очередной раз, приехав убираться на кладбище, на ее могиле нашли свиное ухо. До сих пор гадаю, как оно могло туда попасть. Собаки исключаются - оградка частная, не проберешься. Как думаете? - вопрошает анонимный участник группы в социальной сети.Владислав Тимохин пояснил, что свинья считается грязным и низшим животным. Органы и части ее тела часто используются в различных ритуалах. Тушку свиньи, конечно, никто не понесет на кладбище. Самое простое — это уши или пятачок. Но эти ритуалы не связаны с шаманизмом, они описаны в книгах по черной магии. Эти части тела имеют связь с демоническими черными сущностями и используются в заговорах и прочих вещах.То, что часть тела свиньи оказалась на могиле родственника человека, поделившегося этой историей, по утверждению шамана, связано просто с именем человека, на которого хотят навести порчу. То есть колдун приходит на кладбище и ищет аналогичное имя жертвы.- Заказчик хочет навредить человеку с определенным именем, а исполнитель или сам человек находит усопшего с таким же именем, и напротив его могилы проводится обряд. Таким образом через имя создается портал с миром мертвых. Как правило, затем человек, на которого сделан ритуал, начинает болеть. Предполагаю, что обряд был сделан на смерть, - разъясняет оккультные тонкости шаман.Владислав Тимохин говорит, что в колдовских обрядах используются вороны и даже домашние животные.- В Забайкальском крае два владельца общепита не поделили что-то между собой. На что один из них привез черного шамана из Монголии, который провел обряд с использованием 40 бездомных собак. Ночью выкопали яму недалеко от кафе и захоронили их. После этого начались проблемы в бизнесе у того, на кого был направлен ритуал. Начали болеть и умирать работники, уменьшилось количество посетителей, - вспоминает наш собеседник.К нему обратился хозяин злополучного кафе с просьбой помочь. Войдя в транс, Владислав увидел место захоронения хвостатых. Однако в историю с собаками никто не мог поверить - все отнеслись к этому со скепсисом. Но указанное место на всякий случай раскопали и, к своему удивлению, действительно нашли трупы еще не успевших разложиться животных.Шаман считает, что подобных случаев в последнее время стало много. Сначала люди по глупости наводят порчу, пользуясь услугами магов, колдунов, и даже самостоятельно, посмотрев в интернете видео, на своих соперников, любовниц мужей или наоборот, а затем просят «почистить». «Убрать» подобные вещи могут только шаманы, уверен Владислав.Послушав такие истории, поневоле начинаешь верить, что помимо привычной обыденности существует какой-то параллельный мир, где много мистики, шаманов, колдунов и магов. Где идет невидимая для обычных людей борьба между добром и злом. И иногда истории, словно сошедшие со страниц мистических романов и повестей, попадая под прицел случайных камер, дают о себе знать. Верить или не верить – выбор каждого, но на всякий случай лучше не подбирать с земли ничего. По принципу береженого бог бережет.