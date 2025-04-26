В Бурятии бывшего руководителя нацпарка осудили за взятку

Бурятию настиг очередной скандал вокруг бюджетных денег. На скамье подсудимых оказался один из главных хранителей природы на территории республики. Речь идет о бывшем и. о. директора нацпарка «Тункинский». Чиновник не смог удержаться от взятки в 50 тыс. рублей. За эти деньги он закрыл глаза на неубранную свалку.Стражу природы Бурятии инкриминировалось получение взятки, и Фемида сочла факт совершения преступления доказанным. В последнее время этот человек был известен как и. о. директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» — одного из уникальных уголков республики.На момент происходивших в нацпарке служебных махинаций Дондупов являлся замдиректора по охране. Будучи на должности, природоохранный деятель, согласно служебным требованиям, должен был оповещать работодателя, прокуратуру и другие госорганы о случаях, когда ему кто-либо предлагает взятку.Но, как установил суд, запретный плод коррупции оказался для Дондупова очень привлекательным. Мысль «дают - бери» одержала победу над страхом перед наказанием, служебными обязанностями и совестью вместе взятыми. Все произошло, когда в нацпарке реализовывался крупный проект по уборке стихийной свалки. ФГБУ подписало с одним из предпринимателей контракт на 136 млн рублей. Деньги выделялись по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».Когда подошло время оценить результат работы, руководство Тункинского нацпарка создало экспертную комиссию. Перед ней стояла задача провести экспертизу результатов ликвидации свалки, которые предъявил подрядчик. Комиссия должна была дать заключение. В ее состав попал также замдиректора Андрей Дондупов.Как установило следствие, для проведения экспертизы на место ликвидации стихийной свалки организовали выезд. Дондупов достоверно знал, что отходы ликвидировали не в полном объеме. Тем не менее, желая подсобить субподрядчику и в то же время показать эффективность собственной работы, замдиректора по охране согласился за взятку в 50 тысяч не заметить, что мусор остался неубранным. В частности, задачей господина Дондупова было подписать акты визуального осмотра местности, удостоверив тем самым, что услуга оказана в полном объеме.В этой мутной истории с ликвидацией свалки Дондупов, конечно, не был единственным нарушителем. По другим участникам «мусорно-коррупционной схемы» уголовные дела выделили в отдельные производства.Прямо на месте свалки (проверка заняла не один час) Дондупов договорился со своими «братьями по менталитету», что за 50 тыс. рублей он провернет дела в их пользу. Экспертизу результатов исполнения контракта, как легко догадаться, никто не проводил. После возвращения из тайги Дондупов в офисе нацпарка подписал акты визуального осмотра по двум участкам. Они затем стали основой для подготовки и подписания акта приема оказанных услуг.Деньги Андрей Дондупов получил через посредника. Тот передал сумму вечером прямо на улице. Силовики 50 тыс. рублей, полученные замдиректором Тункинского нацпарка по охране, оценили как взятку в значительном размере.«Дондупов А. Н. вышел из ограды дома и получил денежные средства», - огласили на заседании суда протокол допроса посредника. До встречи посредник даже позвонил Дондупову, чтобы тот не забыл забрать свое поощрение.Однако коррумпированный сотрудник нацпарка не учел то, что настоящие «результаты» работы подрядчика видел не только он, но и другие люди, выезжавшие на место. То, что про неубранный мусор было известно, подтвердила одна из членов комиссии, посетившая свалку.«После осмотра все стали обсуждать, что делать, принимать работы у подрядчика или нет, были претензии», - говорила она в суде.Точку в дискуссии посреди тайги поставило то, что более высокие по рангу члены комиссии сказали, что работу надо принять.«Поскольку Дондупов был ее руководителем, она не спорила, просто послушала», - отмечается в материалах дела нерешительная позиция той женщины. Вероятно, она не хотела портить отношения с нечистоплотным начальством, вступившись за законы России и элементарную справедливость.Были и другие подтверждения виновности замдиректора по охране.Суд исследовал целый ряд доказательств вины Дондупова. В том числе то, что бизнесмен через посредника передал члену приемочной комиссии нацпарка взятку в 50 тыс. рублей наличными. За беспрепятственную приемку услуг (работ) по контракту и подписание актов визуального осмотра.Суд рассмотрел даже ответы из психдиспансера и наркодиспансера о том, что Дондупов на учете у них не состоит. То есть подписание злополучных актов нельзя объяснить болезненным состоянием психики. Ранее страж природы судим не был, имел положительную характеристику от участкового полицейского. Были представлены копии почетных грамот и благодарностей, которые получал Дондупов. Одним словом, ничто не предвещало, что замдиректора крупного нацпарка станет преступником. Но на скамье подсудимых Дондупов полностью согласился с обвинением, вину признал.Подсудимый утверждал, что ему обещали, что «весной снег сойдет и все будет убрано до конца», но он говорил, что неправильно подписывать акт, если работы по контракту до конца не выполнены. Мол, поначалу сопротивлялся…В ходе разговора Дондупову и предложили деньги. Замдиректора говорил, что ему именно предложили (то есть сам не вымогал взятку), а он согласился.Удивительно, как легко он предал экологические интересы уникального федерального нацпарка и родной республики, служебные правила, плюнул на российский закон. В конце концов, предал заветы предков, которые уважали природу, почитали шаманских духов-покровителей тункинских лесов, гор и рек, завещали бережно относиться к земле отцов. Отвернулся от всего этого за 50 тыс. рублей.Разве господин Дондупов в то время голодал или находился в ином отчаянном положении? Вряд ли. Просто захотел «погреть руки» под лозунгом «что охраняю, от того и имею». Кстати, в нацпарке он сделал карьеру. Стал и. о. директора. Потом суд приобщил к делу копию приказа об освобождении Дондупова от исполнения обязанностей директора нацпарка. Теперь там другой и. о. - Баир Манзаров.Фемида в итоге приговорила Андрея Дондупова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в трехкратном размете взятки – 150 тыс. рублей. Также его лишили на три года права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.Ранее суд наложил арест на автомашину «Мазда Трибьют». Дондупов ее вроде бы продал. Но в суде выяснилось, что ранее авто на учет он не ставил. По этой причине суд заключил, что договор купли-продажи был заключен формально. Дондупов не хотел платить штраф и в то же время желал сохранить авто, чтобы его не отобрало государство. Поэтому суд не стал отменять арест машины в целях «обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа».Приговор бывший и. о. директора нацпарка обжаловать не стал.Участники криминальных событий по 136-миллионному «мусорному» контракту, напомним, не пошли по единому уголовному делу. Кое-что следствие выделило в отдельное производство. В суд дела поступили примерно в одно и то же время. Так, почти одновременно судили Доржа Сыренова. В Тункинском нацпарке он работал инженером-экологом и входил в состав экспертной комиссии, что должна была провести экспертизу результатов работы по ликвидации свалки в нацпарке.Этот работник аналогично не исполнил свои обязанности по экспертизе, но подписал два акта визуального осмотра. Также за взятку в сумме 50 тыс. рублей.В Тункинском нацпарке что-то явно не так с кадровой политикой. Весна - 2025 для этого знаменитого природоохранного учреждения стала «черной». Многовато уголовных приговоров для небольшого коллектива.Деньги Сыренову передал тот же посредник, что и в случае с замдиректора Дондуповым.Инженер-эколог полностью признал вину. И никакого самооговора тут нет, ибо его вина, помимо признания, также подтверждалась другими доказательствами. У него были грамоты, благодарственные письма. Психическими отклонениями не страдал. Поэтому его также приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 150 тыс. рублей.У господина Сыренова суд ранее арестовал «УАЗ-452» и «Тойоту Калдину». Вынося приговор, Фемида сохранила арест «в целях обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа».Кроме того, у Дондупова и Сыренова конфисковали по 50 тыс. рублей (эквивалент суммы взятки).Надеемся, подобные ситуации в нацпарке больше не повторятся. Потому что пока скандалы следуют один за другим. Не так давно кипели страсти вокруг прежнего директора нацпарка Баира Байминова (кстати, он считался креатурой зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева) и байминовского зама Владимира Марганова, к которым силовики предъявили большие претензии…Может, имеет смысл пригласить в Тункинский нацпарк руководителей из другого региона? Вдруг скандалов станет меньше. Или перенести офис нацпарка в другое место? Такое чувство, что сейчас он находится в геопатогенной зоне, дурно влияющей на людей.