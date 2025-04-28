У белок в Бурятии появилась недвижимость

Работники Этнографического музея в Улан-Удэ считают обитающих у них белок внештатными сотрудниками, поэтому совсем недавно построили им красивые домики на деревьях, о чем и сообщили в своих соцсетях.

- Для наших «внештатных сотрудников» в нашем музее появились специальные домики! Домики для белочек! Каждый из них был создан с любовью и заботой, чтобы обеспечить место и укрытие для корма. Мы уверены, что с их появлением количество белочек в нашем музее будет только расти. Эти милые создания радуют не только наших гостей, но и поднимают настроение всем коллегам по цеху, когда те приходят на свою работу или делают перерывы, прогуливаясь по музею. Теперь и вы, когда будете прогуливаться по музею, не забудьте обратить внимание на беличий домик. Возможно, вам повезет увидеть этих пушистиков в их естественной среде обитания, - сообщили в пресс-службе Этнографического музея.

Фото: Этнографический музей