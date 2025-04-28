Общество 28.04.2025 в 10:47

В Улан-Удэ вновь запускают дачные маршруты

Они будут ездить, в том числе, в Вахмистрово, Ошурково и Эрхирик
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ вновь запускают дачные маршруты
Фото: архив «Номер один»
С 1 мая по 15 октября в столице Бурятии будут работать традиционные дачные маршруты. 8 будут курсировать в черте города Улан-Удэ, а 6 выйдут за нее.

Раньше дачные маршруты действовали до 30 сентября, но в прошлом году было принято решение о пролонгации транспортного обслуживания дачников на полмесяца.

Среди мест за пределами города, куда можно будет доехать дачникам, - Вахмистрово, Ошурково, Эрхирик, дачи по Спиртзаводской трассе, а также отдаленные дачи в Заиграевском районе.

Для пенсионеров по старости продаются проездные. Цена 540 рублей (год назад было 450 рублей). Их можно купить в семи местах - Элеватор, ул. Геологическая, «Акбэс», ул. Столичная, ул. Чкалова, Мелькомбинат, пр. Автомобилистов (в диспетчерской МУП «Городские маршруты»).

В прошлом дачном сезоне было продано около трех тысяч дачных проездных. Но, например, студенты-очники и ряд других категорий, которые имеют в Улан-Удэ право на льготный проездной (900 рублей), смогут ездить по нему и на дачных маршрутах.
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