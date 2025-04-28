Около тысячи велосипедистов Улан-Удэ почтут Победу

3 мая в Улан-Удэ планируется проведение велопробега «Звезда Победы». Акция организуется уже в 14 раз. Сбор участников (возрастное ограничение для них 16+) пройдет полдесятого утра в трех местах города - площадь Славы, у бюста Героя Советского Союза Владимира Борсоева, а также возле памятника воинам, умерших в улан-удэнский госпиталях от ран.В 10 часов там состоятся три митинга в честь 80-летия Победы. Затем велосипедисты тремя колоннами направятся к Мемориалу Победы. По рекомендации полиции, максимальная скорость движения велосипедистов установлена в 10 км/ч. Велосипедисты должны быть в защитных шлемах. Колонны сопроводят сотрудники ГИБДД. На Мемориале в 11 часов намечено возложение цветов и митинг. Ожидается, что в велопробеге примут участие около тысячи велосипедистов.