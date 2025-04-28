Общество 28.04.2025 в 11:51

Триста семей Бурятии получили помощь в Семейных МФЦ

В основном обращения связаны с отношениями между родителями и подростками
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Текст: Служба информации "Номер один"
Триста семей Бурятии получили помощь в Семейных МФЦ

Триста семей Бурятии получили помощь в Семейных МФЦ. В регионе их восемь, они работают на базе учреждений и структурных подразделениях минсоцзащиты Бурятии.  

Семейный МФЦ – большое подспорье для родителей. Принцип «единого окна» облегчает им хлопоты по оформлению многих документов и получению социальных услуг. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь семей с детьми комфортнее.

- С момента открытия центра к нам обратилось 26 человек. В основном они просят содействия в оформление удостоверения многодетной семьи, в сборе документов на реабилитационные услуги в детские стационарные учреждения и на материальную помощь, - рассказывает Ирина Афанасьева, начальник отдела соцзащиты по Кабанскому району Ирина Афанасьева.

Наибольшее количество обращений поступило в Семейный МФЦ Республиканского социально-реабилитационного центра. 

- С начала открытия обратилось 92 человека, из 61 семьи. Основные проблемные вопросы - взаимодействие родителей с детьми подростками, не желание детей ходить в школу, уходы из дома. В большинстве случаев обращения связаны с оказанием психологической помощи семье, - уточнила заместитель директора учреждения минсоцзащиты Бурятии Ольга Суровая.

В Селенгинском районе - в центр помощи семье и детям, где также с января 2025 года функционирует МФЦ, обратилось 25 семей и 50 граждан по личным вопросам. 

Семейные МФЦ функционируют в рамках нацпроекта «Семья», который стал расширенным продолжением национального проекта «Демография».

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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