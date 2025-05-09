Общество 09.05.2025 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем Победы

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и труженики тыла, дети войны, защитники Отечества!
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Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем Победы
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаём дань глубокого уважения и почитания к ратному подвигу всех, кто отстаивал суверенитет Родины во время Великой Отечественной войны.

Благодаря героизму наших отцов, дедов и прадедов были окончательно повержены войска нацистской Германии. Весомый вклад в приближение Победы внесла и Бурятия. Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной. Мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет проявили труженики тыла, которые самоотверженно ковали Победу в тылу. Всю горечь лишений испытали и дети войны.

2025 год президентом России В.В. Путиным объявлен Годом защитника Отечества. Это символ национального единства и патриотизма. Наши бойцы сегодня сражаются за безопасное будущее Отечества. Мужество и стойкость героев специальной военной операции – это подтверждение безграничной любви к Родине и высокого патриотизма.

События, которые происходят в мире, показывают, что предпринимаются попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. В связи с этим наиболее актуальными становятся задачи сохранения исторической правды героического прошлого нашего многонационального народа и передачи её молодёжи.

Мы всегда будем ощущать неразрывную связь с поколением героев священной войны и стремиться быть достойными их подвига. Мы благодарим защитников Отечества прошлых лет и нынешних. Склоняем головы в память о павших воинах Великой Отечественной войны и ушедших героях спецоперации.

В этот святой праздник, в День 80-летия Великой Победы, желаю всем счастья, здоровья и мирного неба!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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