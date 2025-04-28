Многодетные семьи в Бурятии могут компенсировать расходы на лекарства для детей в возрасте до шести лет. Компенсация выплачивается в размере 100% от приобретенных лекарственных средств.

Заявление о назначении компенсации можно подать через портал Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/624304.

К нему необходимо приложить сканы документов - рецепт врача, выписанный на рецептурном бланке формы N 107-1/у, а также кассовый и товарный чеки, подтверждающие приобретение лекарственных средств.

Кроме того, сами оригиналы документов нужно предоставить в отдел соцзащиты по месту жительства не позднее 6 месяцев со дня приобретения лекарств.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю в его личный кабинет на портале Госуслуг.

Фото: Номер один