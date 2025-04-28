Общество 28.04.2025 в 12:43

В Улан-Удэ водителя обокрали на автомойке

Помыв машину, горожанин остался без дорогих инструментов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ водителя обокрали на автомойке

Помыв свою машину на автомойке в Улан-Удэ, автолюбитель остался без ящика инструментов, так как забыл их сложить в багажник. Вернувшись за дорогой потерей, стоимостью 15 тысяч обратно на мойку, он их не обнаружил.

24 апреля 33-летний улан-удэнец обратился в полицию.

- Мужчина рассказал, что несколько дней назад заехал на автомойку, вынул из багажника ящик с инструментами и положил на пол. Закончив мойку – уехал. На следующий день не обнаружив ящика, он вернулся на автомойку, однако инструментов там не обнаружил. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 23-летний молодой человек приехавший в бокс для помывки автомобиля.

- Увидев лежащий ящик с инструментами он похитил его.  Фигурант не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенные инструменты изъяты полицейскими и возвращены владельцу. Следователем возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: freepik

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кража инструменты

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