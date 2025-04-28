Житель Бурятии обокрал соседа из лучших побуждений

В желании уберечь своего знакомого от кражи вещей, 37-летний житель Бурятии забрал себе его вещи, однако расстаться с чужим, но сильно приглянувшимся имуществом стало выше его сил. Часть он успел продать, а остатки забирала уже полиция.

Вечером 18 апреля в отдел МВД России по Прибайкальскому району с заявлением о краже имущества обратился 60-летний житель с. Турунтаево.

- В его отсутствие в дом проникли неизвестные и похитили бензопилу, радиоприемник и 4 газовых баллончика. Ущерб составил 16,5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника - 37-летнего сельчанина, неоднократно помогавшему одинокому пенсионеру по дому, - рассказали в полиции республики.

Тот признался, что в очередное свое посещение не застал хозяина. Поскольку, по его словам, входная дверь была открыта нараспашку, он решил «уберечь» чужое имущество - бензопилу и газовые баллончики, унеся их к себе, но затем передумал и попытался продать бензопилу, но увы – безуспешно.

- Похищенное у него изъято полицейскими.

Кражу радиоприемника подозреваемый отрицал, сославшись на то, что дверь жилища ранее уже была взломана и вещь похищена другим человеком.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: freepik