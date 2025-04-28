Общество 28.04.2025 в 13:03

Житель Бурятии обокрал соседа из лучших побуждений

Свои благие намерения он теперь доказывает полиции
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии обокрал соседа из лучших побуждений

В желании уберечь своего знакомого от кражи вещей, 37-летний житель Бурятии забрал себе его вещи, однако расстаться с чужим, но сильно приглянувшимся имуществом стало выше его сил. Часть он успел продать, а остатки забирала уже полиция.

Вечером 18 апреля в отдел МВД России по Прибайкальскому району с заявлением о краже имущества обратился 60-летний житель с. Турунтаево.

- В его отсутствие в дом проникли неизвестные и похитили бензопилу, радиоприемник и 4 газовых баллончика. Ущерб составил 16,5 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника - 37-летнего сельчанина, неоднократно помогавшему одинокому пенсионеру по дому, - рассказали в полиции республики.
Тот признался, что в очередное свое посещение не застал хозяина. Поскольку, по его словам, входная дверь была открыта нараспашку, он решил  «уберечь» чужое имущество - бензопилу и газовые баллончики, унеся их к себе, но затем передумал и попытался продать бензопилу, но увы – безуспешно.

- Похищенное у него изъято полицейскими.
Кражу радиоприемника подозреваемый отрицал, сославшись на то, что дверь жилища ранее уже была взломана и вещь похищена другим человеком.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: freepik

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