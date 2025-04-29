Жителям Бурятии рассказали о правилах Всероссийской экологической акции «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). С 2025 года Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит в новом формате.

Теперь собирать и сдавать ненужную бумагу можно круглый год. Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь. «БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.

- В этом году «БумБатл» стартовал в новом формате. Теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Этот проект объединяет тысячи людей по всей стране. Акция учит раздельному сбору отходов и формирует экологическую культуру с детства. Каждый, кто сдаёт макулатуру, помогает сохранить наши леса, - отмечает Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии Бурятии.

В 2024 году в республике в рамках акции «БумБатл» жители Бурятии собрали 47 тонн макулатуры. Бурятия заняла 27-е место в рейтинге регионов России по количеству собранной бумаги.

Подробнее о правилах проведения акции «БумБатл» в Бурятии в карточках от Минприроды Бурятии:





























Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу Президента России Владимира Путина.

Внеси свой вклад в сохранение природы Бурятии!

Возрастное ограничение 0+

Фото: Минприроды Бурятии