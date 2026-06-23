В мессенджере Макс мошенники взломали председателя Народного Хурала Бурятии

В мессенджере Макс мошенники взломали аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. От имени политика они рассылают его контактам сообщения.

В пресс-службе Хурала призвали граждан к повышенной бдительности. Пользователям настоятельно рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить денежные средства и не передавать личные данные в ответ на подозрительные сообщения.

Фото: Номер один