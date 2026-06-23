Общество 23.06.2026 в 09:46
В мессенджере Макс мошенники взломали председателя Народного Хурала Бурятии
От его имени идет рассылка сообщений
Текст: Елена Кокорина
В мессенджере Макс мошенники взломали аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. От имени политика они рассылают его контактам сообщения.
В пресс-службе Хурала призвали граждан к повышенной бдительности. Пользователям настоятельно рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить денежные средства и не передавать личные данные в ответ на подозрительные сообщения.
Фото: Номер один
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