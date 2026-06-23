В Заиграевском районе Бурятии стартовал самый глобальный субботник

В Бурятии с 15 июня стартовал конкурс по уборке и благоустройству «Заиграевский район – территория чистоты». Он будет проходить до 28 сентября. По словам организаторов, общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Будут предусмотрены денежные призы за места и специальные номинации.

Конкурс уже стал настоящим народным движением: жители выходят на субботники семьями, целыми улицами, приходят с детьми, внуками. Первой к масштабной уборке приступила семейная команда Жерловых «Цветы жизни». Под руководством молодого капитана Дмитрия участники привели в порядок территорию пешеходной тропы близ стрельбища в поселке Заиграево. На полигон было вывезено 4 куба мусора (510 кг).

«Особенно приятно, что в уборке участвуют десятки юных жителей района. Для нас это главный показатель того, что конкурс работает на перспективу. Дети не просто помогают убирать – они видят результат своего труда, понимают ценность чистоты, учатся бережному отношению к природе. Это поколение уже точно не будет мусорить, потому что знает, сколько усилий стоит каждый чистый берег и лесная поляна. Я призываю каждого жителя присоединиться к нам. Призы – это приятно, но главная награда – это наши чистые сёла, посёлки и воспитание экологически ответственного поколения», - прокомментировала глава Заиграевского района Лариса Волкова.

Торжественное награждение победителей состоится 9 октября.

«Конкурс «Заиграевский район – территория чистоты» показывает, что вопросы охраны окружающей среды и благоустройства становятся общим делом жителей. Благодаря таким инициативам удается не только ликвидировать несанкционированные свалки и приводить в порядок общественные пространства, но и формировать культуру бережного отношения к природе. Особенно ценно, что активное участие в субботниках принимают дети и молодежь. Уверены, что совместными усилиями жителей, органов местного самоуправления и общественников Заиграевский район станет ещё чище и уютнее», - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

Таким образом пригородный район избавят от несанкционированных свалок. Данный конкурс полностью отвечает задачам и приоритетам национального проекта «Экологическое благополучие».