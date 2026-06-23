Происшествия 23.06.2026 в 09:34
Жительница Бурятии простила мужа, избившего ее кочергой
Это позволило мужчине избежать приговора
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд прекратил уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Тункинского района, который избил свою 63-летнюю супругу кочергой. Причиной этого стало примирение сторон.
Происшествие случилось в апреле этого года в поселке Малый Жемчуг. В тот злополучный день женщина распивала алкоголь вместе со своим мужем-инвалидом, который передвигался на коляске. В ходе застолья мужчина на почве ревности стал ругать жену и вести себя неадекватно. Сельчанка, не желая усугублять ссору, встала из-за стола и пошла в другую комнату. Ее муж, разозлившись еще больше, схватил кочергу и, на коляске догнав женщину, принялся бить ее по телу, рукам и ногам. Злоумышленник угомонился, лишь заметив побежавшую у жертвы кровь.
Несмотря на травмы, поначалу сельчанка не стала обращаться к врачам. Но сильные боли после избиения все же заставили ее пойти в больницу. Там у нее диагностировали переломы пальцев и наложили гипс. О происшествии медики просигнализировали в полицию. Правоохранители провели проверку и возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По этой статье инвалиду светило до 5 лет лишения свободы.
Но в колонию агрессор так и не отправился. На суде жертва домашнего насилия сообщила, что продолжает жить с супругом. Мужчина извинился за свой поступок, и она простила его. В связи с этим женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Гособвинитель не возражал, так что суду ничего не оставалось, как ходатайство удовлетворить. В итоге с сельчанина взыскали лишь судебные издержки в размере 8374 рубля 50 копеек. Орудие преступления – кочергу – суд постановил уничтожить. Она больше не будет напоминать супругам о неприятном происшествии.
Происшествие случилось в апреле этого года в поселке Малый Жемчуг. В тот злополучный день женщина распивала алкоголь вместе со своим мужем-инвалидом, который передвигался на коляске. В ходе застолья мужчина на почве ревности стал ругать жену и вести себя неадекватно. Сельчанка, не желая усугублять ссору, встала из-за стола и пошла в другую комнату. Ее муж, разозлившись еще больше, схватил кочергу и, на коляске догнав женщину, принялся бить ее по телу, рукам и ногам. Злоумышленник угомонился, лишь заметив побежавшую у жертвы кровь.
Несмотря на травмы, поначалу сельчанка не стала обращаться к врачам. Но сильные боли после избиения все же заставили ее пойти в больницу. Там у нее диагностировали переломы пальцев и наложили гипс. О происшествии медики просигнализировали в полицию. Правоохранители провели проверку и возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По этой статье инвалиду светило до 5 лет лишения свободы.
Но в колонию агрессор так и не отправился. На суде жертва домашнего насилия сообщила, что продолжает жить с супругом. Мужчина извинился за свой поступок, и она простила его. В связи с этим женщина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Гособвинитель не возражал, так что суду ничего не оставалось, как ходатайство удовлетворить. В итоге с сельчанина взыскали лишь судебные издержки в размере 8374 рубля 50 копеек. Орудие преступления – кочергу – суд постановил уничтожить. Она больше не будет напоминать супругам о неприятном происшествии.
Тегинасилие