Жительница Бурятии добилась выплат за погибшего на СВО племянника

В Бурятии прокуратура Мухоршибирского района помогла добиться 70-летней жительнице села Бар выплаты в 6,4 млн рублей.

Галина Михалева воспитала пятерых детей, среди которых был и племянник. В мае 2025 года он погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания. Тетя не смогла оформить меры поддержки, предусмотренные для членов семьи погибшего военнослужащего, так как не относится к данной категории.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании женщины фактическим воспитателем, имеющим право на получение соответствующих гарантий и компенсаций. Суд исковые требования удовлетворил. В итоге пенсионерке выплатили 6,4 млн рублей.

«Так получилось, что родители не занимались воспитанием Павла. Я растила племянника с трех лет. В прошлом году он ушел на СВО и погиб там. Я – человек пожилой. Знаю, что мне полагаются выплаты. Благодаря содействию прокуратуры, я получила почти 6,5 млн рублей», - рассказала пенсионерка.