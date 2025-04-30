Общество 30.04.2025 в 14:52

На майские праздники в Улан-Удэ испортится погода

Синоптики обещают и дождь, и порывистый ветер
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Текст: Елена Кокорина
На майские праздники в Улан-Удэ испортится погода

По данным местных синоптиков в ближайшие дни в Улан-Удэ ожидается ухудшение погоды.

Утром 1 мая в Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с. Температура ночью +1…+3°, днем +9…+11°.

2 мая в столице будет без осадков. Ветер до 14 м/с. Температура ночью -1…-3°, днем +12…+14°.

3 мая погода в Улан-Удэ ожидается без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -2…-4°, днем +15…+17°.

Фото: freepik

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