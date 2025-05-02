Общество 02.05.2025 в 12:24

Ко Дню Победы в Улан-Удэ состоится велопробег

Его участники возложат цветы к Вечному огню
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Текст: Елена Кокорина
Ко Дню Победы в Улан-Удэ состоится велопробег

Завтра, 3 мая, в Улан-Удэ пройдёт XIV велопробег «Звезда Победы». Велопробег завершится праздничной акцией «Цветок Победы» и участники возложат цветы к Вечному огню.

Участники соберутся в 9:30 утра на трех точках старта:
Железнодорожный район: площадь Славы
Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной Войны
Советский район: Бюст Герою СССР В.Б. Борсоеву - ул. Борсоева.

В 10:00 начнутся районные митинги и построение колонн. Затем, в 10:20, три колонны отправятся к Мемориалу Победы тремя маршрутами:

Площадь Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;
Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны мкр. им. Горького – ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;
Бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы.

- Безопасность участников во время движения велоколонн будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и МВД. Средняя скорость движения не должна превышать 10 км/ч. В случае необходимости волонтеры-медики окажут медицинскую помощь участникам, - сообщили в мэрии города.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site

 

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