В Бурятии пчелы скоро начнут опустошать карманы

«Получить уникальный групповой номер маркирования можно в госветслужбе по месту расположения пасеки. Маркирование — это обязанность владельца пчёл», - отмечают ветеринары.







Управление ветеринарии Бурятии предупредило пчеловодов республики о необходимости маркировки ульев. Сделать это нужно до 1 сентября этого года.«Все пчелосемьи подлежат обязательному групповому маркированию и учёту в компоненте Хорриот Единой государственной информационной системы в области ветеринарии ФГИС ВЕТиС. Чипировать каждую пчелу не нужно — регистрируется улей. Маркировка улья должна быть произведена не позднее 14 дней после заселения пчелосемьи. На внешнюю стенку улья крепится табло с уникальным номером и штрих-кодом для доступа в систему. Табло должно быть читаемо с 3 метров, устойчиво к погоде и безопасно для пчел», - предупреждают в Управлении ветеринарии.Тех, кто до конца указанного срока не выполнит данные требования, ждут штрафы. Для физических лиц они составляют 5000 рублей, для юридических - до 20 000 рублей. Также нарушителям грозит приостановка деятельности пасеки на срок до 60 суток.По данным Управления ветеринарии, в Бурятии зарегистрировано более 6 тысяч пчелосемей. Лидеры по производству мёда — Бичурский, Джидинский и Мухоршибирский районы.