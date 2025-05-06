Общество 06.05.2025 в 16:29

В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду

Отопительный сезон закончится уже 12 мая
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ 12 мая завершится отопительный сезон. В этот день с 8 утра в городе начнут отключать горячую воду и тепло. Сразу после этого начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования, сообщили в мэрии города. Также продолжатся масштабные работы по реконструкции тепломагистрали №2 в Советском районе.

После гидравлических испытаний горячая вода вернется в квартиры жителей Октябрьского, части Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ 14-15 мая. Однако, как уже сообщалось, порядка 30 домов в центре города останутся без горячей воды на несколько месяцев, вплоть до начала следующего отопительного сезона.

Подачу отопления продлят до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».

График отключения горячей воды смотрите в карточках:








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