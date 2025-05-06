В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду

График отключения горячей воды смотрите в карточках:





























В Улан-Удэ 12 мая завершится отопительный сезон. В этот день с 8 утра в городе начнут отключать горячую воду и тепло. Сразу после этого начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования, сообщили в мэрии города. Также продолжатся масштабные работы по реконструкции тепломагистрали №2 в Советском районе.После гидравлических испытаний горячая вода вернется в квартиры жителей Октябрьского, части Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ 14-15 мая. Однако, как уже сообщалось, порядка 30 домов в центре города останутся без горячей воды на несколько месяцев, вплоть до начала следующего отопительного сезона.Подачу отопления продлят до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка».