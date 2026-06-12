Общество 12.06.2026 в 13:02

Выиграл миллион

В Иркутске работник фармацевтической компании поймал удачу в лотерею
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Текст: Иван Иванов
Выиграл миллион
Фото: Номер один

Иркутянин Сергей Киренков выиграл миллион рублей в лотерею. Мужчина участвует в гослотереях с начала года, он начал после того, как по телевизору увидел рекламу. Как сообщает портал «ИРСИТИ.RU», через некоторое время в 1710-м тираже лотереи Сергей выиграл заветный миллион.

«Секрет успеха — моя интуиция. Я прислушался к себе при покупке билета, и смог ухватить удачу за хвост в нужный момент», — приводит сообщение слова счастливчика. На что потратит выигрыш, победитель пока не решил. Сергей живет в Иркутске, работает аппаратчиком в фармацевтической компании. В свободное время занимается боксом, имеет первый взрослый разряд и участвовал во всероссийских соревнованиях.

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