Общество 12.06.2026 в 12:59

Бурятский школьник получил золотой значок ТехноГТО

Это даст преимущество при поступлении в ВУЗ
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Текст: Номер один
Бурятский школьник получил золотой значок ТехноГТО
Фото: пресс-служба Правительства РБ

Техно ГТО оценивает технологическую грамотность и популяризирует научно-техническое творчество среди молодtжи, повышая интерес к технологическому образованию. Нормативы включают базовые навыки работы с современными технологиями для решения повседневных задач, таких как настройка Wi-Fi, 3D-печать, ретушь фото, расшифровка рукописных текстов и другие.

Дамдин Эрдынеев из Улан-Удэ стал обладателем золотого значка ТехноГТО, успешно выполнив все необходимые нормативы. Он продемонстрировал выдающиеся результаты в категориях «Кибербезопасность» и «Технологии игр». Это достижение открывает перед ним значительные преимущества при поступлении в вуз, так как обладатели золотого значка могут рассчитывать на дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Всего в ходе весенней сессии золотые значки были вручены 299 участникам из 39 регионов страны. В Бурятии испытания проводились на базе детского технопарка «Кванториум Бурятия».

Принять участие в программе ТехноГТО может любой школьник. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте кванториума и выполнить не менее пяти онлайн-тестов и получить серебряный значок. После этого участникам предоставляется возможность пройти очный этап, где они могут побороться за золотой значок и дополнительные баллы для поступления в вуз.

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